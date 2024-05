Karol Cariola tras aprobación de la Ley Corta de Isapres: “Lo que hubiese sido salvataje era la mutualización”

Por 122 a favor, 14 en contra y 10′ abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados despacharon la “ley corta de isapres”, que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso y aplicar una nueva tabla única de factores. Con esto el proyecto quedó listo para ser ley.

Ante esto, en Hablemos en Off, la presidenta de la instancia, Karol Cariola, aseveró que “hay elementos del proyecto que no nos gustaron (…) Si bien no quedamos 100% conformes, tener ley era fundamental”.