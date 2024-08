José García Ruminot y votar cada parte de la reforma previsional: “parece súper razonable porque recibimos de la Cámara de Diputados un cascarón (…) prácticamente venía sin contenido”

El presidente del Senado, José García Ruminot se refirió a la aprobación del Senado al levantamiento del secreto bancario, comentando que “se busca que el secreto bancario pueda ser levantado siempre con autorización judicial, pero acortando los tiempos. Que es distinto del proyecto original que hablaba solo a petición del Servicio de Impuestos Internos”.

Sobre el proyecto de subsistema de inteligencia financiera, que busca seguir la ruta del dinero, Garcia Ruminot expresó que “si los jueces se están demorando mucho, veámoslo, pero es algo que recién como comisión de Hacienda lo vamos a ver”.

Reforma previsional

Con respecto a las perspectivas sobre le trabajo que se acordó en el Senado con respecto a la reforma previsional de ir aprobando en paralelo cada parte de la reforma en particular y general, García Ruminot dijo “lo hemos hecho muchas veces. No es la norma, pero parece súper razonable porque recibimos de la Cámara de Diputados un cascarón (…) prácticamente venía sin contenido. Es un tanto crear expectativas que después no pueden cumplirse al votar la idea de legislar, pero la ley no tiene normas que materializan (…) Es la forma de poder avanzar”.

Dijo que “se están construyendo y conversando los acuerdos (…) Yo diría que aún falta contenido por llegar a acuerdos”. Sin embargo también apuntó a que “ha habido avances en las conversaciones, ha habido acercamientos (…) El documento que entregó el ministro Marcel hay que irlo revisando uno a uno y en eso está la Comisión”.

“Está el ánimo de cumplir con los plazos, para bien o para mal, no se puede seguir dilatando (…) Yo creo que estos temas debieran estar resueltos”, agregando “creo que son muchas las opiniones que apuntan a que esto se resuelva pronto y entregar a la ciudadania una señal concreta”, aseguró.

Concluyendo “soy partidario de que construyamos un acuerdo, sin embargo hay especialistas que dicen que 2 puntos para el préstamo es mucho y quizá no van a ser así las cifras. Hay que revisar las cifras”