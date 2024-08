Ricardo Lagos Weber y reforma previsional: “no va a ser lo que quería un sector de la izquierda y las AFP no van a aplaudir, pero aquí nadie va a desaparecer y vamos a encontrar un sistema mixto porque no hay de otra para avanzar”

El senador Ricardo Lagos Weber se refirió al escenario electoral, específicamente a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet comentando que “ella no ha manifestado una disposición de ser candidata nuevamente y ayer dijo de manera categórica, no soy candidata y que los partidos busquen su mejor candidato. No sé qué más se le puede pedir, que vaya al notario (…) No sé si es mi tiempo en particular, pero es momento de que haya un recambio importante. Creo que Carolina (Tohá) ha sido bien cauta y está muy bien aspectada. Pueden haber otros nombres, pero es tiempo de unidad en torno a un proyecto”.

Dentro de los temas a los que hay que llegar a acuerdos, Weber dijo que hay que llegar a definiciones en temas de política exterior y reformas de carácter más estructural como “reforma de pensiones y proyecto tributario”. Agregando que “necesitamos unidad de propósito y lo que hagamos, la opinión pública, creo que pueden reparar en que hay algo que compartimos y eso nos permite construir futuro”.

Weber eso sí apuntó a, sobre si hay espacio para hacer política, que “está difícil hacer política”, pero se puede. Puntualmente sobre materia previsional dijo que “se llegó a un acuerdo que nos permite ver cómo vamos a abordarlo y yo creo que lo vamos a sacar, no va a ser lo que quería un sector de la izquierda seguramente y le garantizo que las AFP no van a aplaudir, pero aquí nadie va a desaparecer y vamos a encontrar un sistema mixto porque no hay de otra para avanzar”.