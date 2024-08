Roberto Izikson y crisis de seguridad: “lo que no está logrando el gobierno es controlar los niveles de temor que siente la población y termina generando un riesgo de que esto se normalice”

Roberto Izikson, gerente general de Cadem, se refirió a uno de los temas ue ha marcado la agenda últimamente, que es la crisis de seguridad asegurando que en los Focus Group que realizan “la delincuencia que esté como prioridad uno, si no que la distancia que está frente a otros temas. la delincuencia es la preocupación uno, dos, tres, cuatro y cinco”.

Agregando que las personas “presentan temor y espanto frente al cambio de tipología en los últimos 10 años con cosas como sicariato, secuestro y extorsión, conceptos que la gente siente que son importados. Antes podían ser víctimas de un delito, pero era el lanzado, el pillo, pero la percepción ahora es que te roban el celular con una metralleta”.

Sin embargo, Izikson aclaró que “la vitimización en términos globales va disminuyendo, pero el temor está en un 91%, el más alto en nuestra historia, cuando la victmización no es más alta que en 2016 y es porque han aumentado los delitos con violencia, los homicidios y secuestros y este tipo de delitos está generando el temor que controlan la agenda política y pública”.

Frente a qué hacer en este escenario, Izikson fue claro al decir que “no sé cuál es la solución, pero sí el desafío que el gobierno va a tener que mostrar acciones efectistas sin caer en populismo. La gente quiere a los militares en la calle, que haya estado de excepción, que no significa que el resultado sea positivo. Es cómo encontramos soluciones efectivas a problemas complejos, porque el riesgo es que empecemos a normalizar esto”.

Agregando que “lo que no está logrando el gobierno es controlar los niveles de temor que siente la población y termina generando un riesgo de que esto se normalice”.

Y apuntó a que el tema de seguridad será el que marque las próximas elecciones: “va a ser evaluada en cada uno de los procesos electorales que vienen por esas medidas. Los alcaldes probablemente se jueguen la elección en las medidas de seguridad que han hecho”.

Michelle Bachelet

Sobre la expresidenta Michelle Bachelet, Izikson dijo “le creo a la presidenta cuando dice que no es candidata, pero no tengo claro si el contexto la va a dejar salirse, porque si es la única que le ganaría a Evelyn Matthei me cuesta creer que tendrá la totalidad libertad de salir”

Agregando que “las señales que ha dado hoy día es darle espacio para que otros puedan crecer, pero si en dos meses no crece nadie, va a haber un problema estructural en el oficialismo”