Bernardo Larraín sobre recortes en los presupuestos al Ministerio Público y PJUD: “No parece muy coherente con los desafíos de seguridad. Demuestra una ausencia de una institución autónoma que haga recomendaciones sobre la calidad de las políticas públicas”

El presidente de Pivotes, Bernardo Larraín, se refirió sobre la iniciativa Hagámonos Cargos, sus principales propuestas y los recortes al presupuesto del Ministerio Público y al Poder Judicial.

Sobre las conclusiones de esta propuesta, el empresario comentó que “en el Estado no hay una separación nítida entre los funcionarios de confianza de un gobierno y la administración pública que siempre tiene que estar instalando la experiencia acumulada y el conocimiento”.

“Si hay un sistema operativo que no pone los incentivos correctos, reglas obsoletas y rigideces como la del empleo público que no permite que seamos mejores por buenas que sean las personas que lleguen al gobierno no van a poder implementar las reformas bien”, expresó.

Respecto a los recortes en los presupuestos al Ministerio Público y al Poder Judicial, Bernardo Larraín, criticó la determinación el Ejecutivo ante la crisis de seguridad.

“No parece muy coherente con los desafíos de seguridad. Demuestra una ausencia de una institución autónoma que haga recomendaciones sobre la calidad de las políticas públicas”, lanzó.