Patricio Navia y el segundo mandato de Donald Trump: “Va a querer dejar contento a los grupos más importantes que son los que tienen expectativas de que bajen los precios”

El analista político, Patricio Navia, analizó lo que será el segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y los posibles puntos claves de su nueva administración en la Casa Blanca.

Frente a esto, el cientista político comentó que actualmente hay una serie de votantes del republicano, donde hay personas que esperan una política que disminuya el Estado mientras que otros que lo expanda.

Pese a ello, Navia aseguró que Trump “va a querer dejar contento a los grupos más importantes y son los que tienen expectativas en la economía, y que esperan que bajen los precios”.

“Probablemente, Trump en sus primeros 100 días pase la Ley que extiende la reducción de impuestos, pero va a tener déficit fiscal que probablemente alerte a los mercados”, agregó.

De igual manera, el académico expresó que las amenazas expansionistas de Donald Trump podría significar un problema para su nuevo gobierno: “El problema de cuando empiezas a amenazar es que debes estar dispuesto a disparar y no me queda claro que Trump esté dispuesto. Los estadounidenses no están dispuestos a que sus hijos vayan a combatir”.

Siguiendo esta línea, insistió en que las amenazas a Panamá para retomar el control del canal en aquel país, son “un poco vacías”, ya que “a los estadounidenses no les importa mucho lo que pasa afuera de su país”.