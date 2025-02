Jaime Bellolio y carrera presidencial: “Tenemos a una extraordinaria candidata como es Evelyn Matthei (…) porque en las prioridades de las personas, tiene para mostrar discurso y acción”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, se refirió a un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera diciendo que “este primer año lo veo de un vacío grande. Se siente un espacio no llenado por alguien que ocupaba varios espacios. Lo echo muy de menos, no solo como jefe, si no como persona”.

Refiriéndose a la carrera presidencial, Belollio expresó “tenemos a una extraordinaria candidata como es Evelyn Matthei y ha estado consistentemente en el primer lugar de las encuestas y creo que porque en las prioridades de las personas, Matthei tiene mostrar discurso y acción”

También dijo que “post dictadura lo que dio estabilidad fue tener una coalición sólida como la Concertación, entonces la pregunta es por qué no podemos generar una alianza con nuestras diferencias. El ideal habría sido una primaria general, pero ya han dicho que no”, refiriéndose a Republicanos.

Sobre la reforma de pensiones comentó que “la política cuando no tiene mirada de mediano plazo, es conflicto y se requiere de cooperación (…) Esta reforma es mejor que la que nos tocó presentar como gobierno”.