Ex director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas: “No sabemos por qué un sistema de protección operó en forma indebida (…) Es muy grave, porque un sistema de protección debería ser a prueba de fallas”

El ex director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, se refirió en Hablemos en Off al corte de luz masivo que afectó a la mayoría del país y sus posibles causas.

“A esta hora no sabemos el motivo de por qué un sistema de protección operó en forma indebida (…) Y eso es muy grave, porque un sistema de protección debería ser a prueba de fallas”, señaló.

Sumado a ello, el experto explicó que “hubo una seguidilla de problemas que tuvo que ver con el funcionamiento de las centrales que están hechas para recuperar el sistema”.

Respecto a las causas de la falla, Castillo apuntó a que “no quiero especular, pero lo que es un hecho es que no debió haber ocurrido (…) El Coordinador va a tener que hacer frecuentes simulacros que le permitan monitorear elementos fundamentales”.

De igual manera, el ex director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctrica, detalló que “haber tenido más líneas hubiera sido irrelevante porque no había electricidad, no estaban partiendo los motores”.