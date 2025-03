Andrés Velasco: “La reforma tributaria del 2014 no tiene nada que ver con la caída en el crecimiento (…) El problema es un sopor del mundo político y empresarial que le impide hacer cosas nuevas”

El exministro de Hacienda y decano de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics, Andrés Velasco, se refirió en Hablemos en Off a la situación económica actual del país y en el mundo.

Sobre la visión global sobre Chile, el académico expresó que “Chile tiene un ministro de Hacienda competente, tiene un canciller profesional, es capaz de aprobar reformas como la previsional, con votos de todos los lados. Hay un déficit fiscal, pero es 3 puntos del PIB, comparado con 5 y medio en México, por decir algo”.

“En Chile sigue habiendo, creo yo, una cultura política que dice hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Hay ciertos límites que no se traspasan. Y eso a mí me lleva a estar prudente optimista respecto de Chile”, agregó.

Velasco y los problemas de crecimiento

Respecto a los problemas de crecimiento de los últimos años en el país, Velasco descartó que estos se deban a la reforma tributaria impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en 2024, y comentó que “en Chile se da un debate chato y chico respecto al crecimiento, en que cada lado trata de echarle la culpa a algún presidente, ministro, etc. El problema de Chile no tiene que ver con una reforma tributaria. Para nada. Lo digo responsablemente y con convicción”.

En cambio, apuntó a que “el problema tiene que ver con un cierto sopor de nuestro mundo político y empresarial, que le impide hacer cosas nuevas que el mundo quiere comprar. Nosotros somos un país chico. Somos el 0,2% del PIB mundial. Y, por lo tanto, la única manera que tenemos de progresar y prosperar es venderle cosas al mundo que el mundo quiera comprar“.

“Nosotros seguimos produciendo en Chile las mismas cosas que producíamos hace 40 años. Yo miro los países que realmente han despegado. Singapur, Irlanda, incluso Uruguay. Y tú miras la canasta exportadora de esos países hoy, comparas con lo que hacían hace 40 años y te percatas que son países totalmente distintos. Nosotros somos un país en materia de estructura productiva exactamente igual”, mencionó, asegurando que “decir que el problema de Chile son los impuestos y por eso Chile no crece, es lobby empresarial”.

Por otro lado, el economista criticó que “hemos tenido un periodo de política mala. Un país que tiene 22 partidos políticos en el Congreso no sigue siendo gobernable, pero no reduciría el problema económico chileno a la señal que hayan dado los gobierno“.

Siguiendo esta línea, detalló que “el problema político está en el corazón de la situación económica nacional, es por eso que es tan importante una reforma política. Si el Gobierno quiere dejar un legado con la reforma previsional debería agregarle una reforma política”.