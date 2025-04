Máximo Pavez por destitución de senadora Allende: “Será una pérdida para el Congreso, pero Chile y el sistema político sale muy fortalecido”

El abogado representante de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional por el requerimiento para destituir a la senadora Isabel Allende (PS), Máximo Pavez, se refirió a la determinación de cesar a la parlamentaria de sus funciones.

En este sentido, el exsubsecretario comentó reconoció que “nunca esperé la contundencia del fallo. Independiente de las sensibilidades políticas, casi todos los ministros estuvieron por acoger el requerimiento”.

“Tengo la mejor opinión de la senadora y no tengo nada en contra de la memoria histórica que pretenden resguardar, y de la cual me declaro opositor, pero no se trataba de eso. Hay una dimensión de bochorno y se impuso el estado de Derecho”, apuntó.

De igual manera, Pavez declaró que “nadie está sobre la Ley y las instituciones funcionan. El TC no secó a la senadora Allende, fue el cúmulo de impericias. Los que hemos trabajado en el Estado tenemos que tener un nivel acorde a la investidura”.

Las críticas del oficialismo

Respecto a las declaraciones de la ministra vocera (S) de Gobierno, Aisén Etcheverry, quien aseguró que “la destitución de una senadora democráticamente electa, atendidos los antecedentes que tenemos a la luz, nos parece un precedente grave”, el UDI fue crítico de los dichos de la secretaria de Estado.}

@MaximoPavezC: "Será una pérdida para el Congreso, pero Chile y el sistema político sale muy fortalecido después de este ejercicio constitucional"

“Si para la vocera de Gobierno un parlamentario no puede ser cesado si viola la constitución, es una declaración grave de la ministra (…) ¿Qué es lo grave? Eso lo tiene que explicar”, lanzó.

Siguiendo esta línea, el abogado aseguró que las críticas desde el PS a los ministros del Tribunal Constitucional “dañan la democracia (…) Si están apuntando a una persecución de los ministros designados por el Presidente es inaceptable y debe ser políticamente criticado“.

Así las cosas, Pavez expresó que la salida de la socialista del Congreso “será una pérdida para el Congreso, pero Chile y el sistema político sale muy fortalecido después de este ejercicio constitucional”.