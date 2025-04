Fernando Chomali: “El Papa Francisco nos deja un legado importante de servicio y humildad. Tocaba los grandes temas de fondo”

El cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, se refirió a la muerte del papa Francisco y al legado que dejó en la iglesia y en el mundo.

“Creo que nos deja un legado importante de servicio, de humildad, y sobre todo toca los grandes problemas de fondo. Toca el tema de la migración, de las desigualdades sociales, porque para él predicar el Evangelio iba muy unido a trabajar por la justicia social”, señaló.

De igual manera, el religioso reveló que “a nosotros nos dijo muchas cosas que las tenemos que tomar muy en serio. Nos pidió una iglesia pobre para los pobres, nos pidió que anduviéramos con olor a ovejas”.

“A mí me escribió una carta cuando me nombró cardenal y me dijo ´menos eminencia y más servidor´, y eso a uno lo compromete, porque la verdad, el futuro de la vida, el futuro de la sociedad, se va a jugar en la manera que nosotros abordemos los temas de fondo que hay ahora que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad. Y el legado que dejó pastoral, intelectual, va a tomar mucho tiempo en aquilatarlo en toda su dimensión”, insistió.

Así mismo, apuntó a que “el papa Francisco nos quiere en las periferias existenciales. Nos quiere en el mundo, con el mundo y sobre todo con los pobres y los más necesitados“.

“El papa Francisco nos llamó a Roma para decirnos que habían serios problemas en la iglesia chilena y que pusiéramos lo mejor de nuestras energías para superar el tema de los abusos”, agregó Chomali.