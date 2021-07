Enrique Marshall, sobre el mercado de finanzas tecnológicas: “El Open Banking te permite acceder a servicios prestados por otros, principalmente por fintech”

En el duodécimo capítulo de Mercado Fintech, la sección coproducida por Mercado Pago e Información Privilegiada, hablamos con Enrique Marshall, director de la Bolsa de Santiago y exvicepresidente del Banco Central, sobre los desafíos que existen de implementar un sistema de Open Banking en Chile y de la relación que se está generando entre los actores tradicionales y las financieras tecnológicas.

“El mundo de las Fintech es muy bienvenido porque puede hacer muchos aportes por lo menos en tres ámbitos muy claros. Primero, competencia, segundo, innovación, y tercero, inclusión financiera”, afirmó Marshall. Agregó que “por cierto que a las finanzas tradicionales le despierta cierto grado de aprehensión porque el mundo Fintech genera también amenazas, pero más que amenazas propias provenientes de las Fintech hay aquí una transformación en la naturaleza del negocio bancario que es con Fintech o sin Fintech, pero las finanzas tradicionales se están preparando para ello”.

El también expresidente de BancoEstado sostuvo que “hay un giro copernicano respecto a la forma en cómo se ha entendido la actividad bancaria”, ya que estamos pasando de una banca relacional a una donde el cliente es dueño de su cuenta y de sus datos, también conocido como Open Banking. Este sistema, explicó, consiste en que un cliente de un banco puede mantener su cuenta en esa entidad y al mismo tiempo recurrir a servicios prestados por otros proveedores, principalmente Fintech. Para que esto sea posible, enfatizó, se debe desarrollar un cambio cultural, regulatorio y tecnológico.

Además, se refirió a la posibilidad de que los bancos centrales comiencen a emitir y operar criptomonedas, como lo ha planteado la Reserva Federal de Estados Unidos. “A mí me gusta mucho la idea, creo que avanzamos hacia allá, y me parece muy bien que los bancos centrales tomen cartas en el asunto y no generar un rechazo absoluto a la idea de un dinero digital universal o de criptomoneda”.

Marshall añadió que “para un mundo sin efectivo efectivamente te lleva hacia allá, te lleva a que eventualmente todos podríamos llegar a tener una cuenta en el banco central”.