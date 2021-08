Matías Spagui, de Mercado Pago, sobre retraso en la ley fintech: “Vamos a terminar con un popurrí. Lo importante es tomar una determinación clara y no dejarnos en un limbo”

En el capítulo 14 de Mercado Fintech, la sección coproducida por Mercado Pago e Información Privilegiada, conversamos con Matías Spagui, director de Mercado Pago Chile, acerca de los obstáculos que están frenando las innovaciones financieras y de la negativa de Waltmart y otras cadenas de supermercados de aceptar tarjetas de prepago.

“Me refiero a dos corrientes grandes. La no noticia de una Ley Fintech que está recontra prometida, que debiese haber estado ingresada en el Senado, y, por otro lado, lo que hemos estado viendo con las tarjetas de prepago que son unos de los elementos que generan mayor y donde hay mayor cantidad de Fintech empujándolas. Ahí ha estado en la palestra la disputa con Walmart y los otros supermercados en la Fiscalía Nacional Económica (FNE)”, afirmó Matías Spagui.

Pese a la demora del Ministerio de Hacienda en el envío del proyecto de Ley Fintech al Congreso, el ejecutivo dijo que “una de las cosas que sí destaco es que quizá para suplir esa falta de conocimiento in house que tienen, es la contratación de las asesoras externas Rosario Celedón y Ana María Montoya para liderar el proyecto, y de una CMF que ha jugado un rol bastante protagónico, pero que la tienen totalmente frenada”.

En ese escenario, anticipó que “creo que, independiente de la fórmula a la cual imitar, y creo que acá vamos a terminar con un popurrí de algunas cosas, buenas prácticas basadas en todo el mundo, lo importante es ir a tomar una determinación clara y no dejarnos en un limbo porque el limbo está favoreciendo a los incumbentes de siempre”.

Consultado por las razones por las cuales se ha atrasado el envío de la iniciativa legal, Spagui planteó que “ya estoy comenzando a dudar si no son los mismos de siempre los que están taponeando esto porque no quieren que pase”. En ese sentido, comentó que han visto también un retraso en el avance de las tasas de intercambio en la industria de medios de pago, lo que ha beneficiado a los incumbentes que son los emisores de tarjetas, quienes son principalmente bancos. Añadió que “quién es el favorecido que una Ley Fintech no promueva el desarrollo de una industria que nos puede generar competencia, los mismos de siempre. Quiénes son los que no quieren que un Open Banking crezca a la velocidad adecuada, los bancos que no quieren compartir el negocio de crédito, principalmente, y el negocio de originación de pagos”.

Además, sobre la negativa de Walmart de aceptar tarjetas de prepago por el costo que tendría, cuestionó que es “ridículo” porque tiene un menor costo que la tarjeta de crédito y el mismo que la de débito, las cuales ya aceptan en su sistema. “La teoría que la teoría que hay por detrás es que no están aceptando las tarjetas de prepago porque ellos quieren beneficiar su propia tarjeta Líder que apunta a un segmento de inclusión financiera que compite con las tarjetas de prepago y están haciendo presión”.