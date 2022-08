Nicolás Cox y vacancia en oficinas en Santiago: “El centro ya no es un lugar atractivo para trabajar”

Nicolás Cox, director ejecutivo de CBRE Chile, comentó que la vacancia en oficinas sigue siendo una realidad: “Se ven cifras que para el mercado local son nunca vistas, pero no tan malas como el resto de la región. En clase A es de 11,12%, en México es 24%, Río de Janeiro 31%. No son cifras que se hayan visto antes y produce remezones y estamos en proceso de reajuste”.

Apuntó que “hay vacancias extremas como el centro de Santiago y Huechuraba, por ejemplo. Pero también hay gente que ha salido de mercados menos atractivos y se ha ido a lugares con mejores oportunidades. Por ejemplo se han ido del centro y se han cambiado a Las Condes”.

Puntualizando que “El centro ya no es un lugar atractivo para trabajar. Muchos están tratando de salir. Santander, lo emblemático que es en Bandera y está saliendo y ha perdido atractivo por un tema de seguridad. El gran gancho era la cantidad de servicios y comercio y todo eso se ha perdido. Hay mucho comercio formal cerrado y las calles ocupadas por comercio informal y eso ha producido un círculo vicioso, la gente no quiere estar ahí y con eso, no hay potenciales consumidores para seguir ahí”.