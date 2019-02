Director ejecutivo de Fundación Iguales: “El ministro Santelices debería decir que en verdad el único responsable del aumento de casos de VIH en el país es el Estado de Chile”

Juan Enrique Pi, director ejecutivo de la Fundación Iguales, se refirió en La Tercera PM a las debilidades de Chile en cuanto a educación sexual, a raíz de las cifras sobre aumento de casos de sida y la relación que, como insinuaron desde el gobierno, tendría con la inmigración y el uso de la píldora del día después.

“Creo que el ministro (Santelices) se equivoca al tratar de encontrar grupos responsables del aumento de nuevos casos de VIH. Ayer dijo que eran los migrantes, hoy dice que son las mujeres a través de uso de la píldora del día después. Aquí lo que debería hacer el ministro es decir que en verdad el único responsable del aumento de casos de VIH en el país es el Estado de Chile”, partió criticando.

“¿Y por qué es el Estado? Porque finalmente nosotros no hemos tenido educación sexual formal en este país, básicamente nunca. Y hoy en día hay ciertos sectores políticos, ciertos sectores sociales que nos tratan de contar una dicotomía donde dicen ‘a mis hijos los educo yo’, y donde el Estado no tendría que jugar ningún rol. Eso es una visión dicotómica falsa. No creo que la educación sexual sea exclusivamente del Estado o exclusivamente de los padres. Sin embargo, creo que el Estado sí tiene algo que decir, porque esto es inevitablemente un tema de salud pública, y ya lo hemos demostrado con estas alarmantes cifras de aumento”, complementó.

Juan Enrique Pi argumentó que sería un error dejar la responsabilidad de la educación sexual a los padres, porque ellos tampoco tuvieron este tipo de educación formal por parte de establecimientos en el pasado.

