Experta en derecho internacional advierte que Evo Morales “va a evadir el cumplimiento del fallo”

La abogada Paz Zárate, experta en derecho internacional, se refirió en Nada Personal a la posibilidad de que Evo Morales recurra nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego del fallo que indicó que Chile no estaba obligado a negociar una salida soberana al mar con Bolivia.

La especialista analizó que “la reacción del presidente Morales involucra una estrategia jurídica”, porque “ha dicho que la decisión es un informe injusto, es decir, no es un fallo en derecho. Y catalogarlo como informe no es algo casual”.

“Hay una negación por parte del gobierno de Bolivia del valor de la sentencia. Porque los jueces no son consultores que están haciendo una evaluación que las partes puedan considerar o no. Lo decidido es cosa juzgada, inapelable. Por lo tanto, creo que el presidente Morales no va a enviar una mera carta a la Corte diciendo estas cosas. Lo que creo es que va a evadir el cumplimiento del fallo“, anticipó.

“Y para dar la apariencia de una apelación, que la Corte no permite, va a utilizar las únicas cosas que existen, que son unas cosas excepcionalísimas, que es un recurso de reinterpretación o de revisión, o las dos cosas”, agregó.

Respecto a esto mismo, Zárate adelantó que lo más probable es que las acciones del mandatario de Bolivia sean “una gestión fútil”, pero que, sin embargo, “indica que no había seriedad en tomar este mecanismo de solución de controversia”. Y advirtió que Chile va a tener que estar preparado para “invertir tiempo y energía” en lidiar con el país vecino. Así como también el país va a tener que estar preparado para la frustración, porque al parecer no habrá seriedad respecto al peso del fallo.