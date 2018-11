Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda y sobrino de Jaime Guzmán: “Como familia hemos vivido una sistemática denegación de justicia”

Francisco Moreno Guzmán, subsecretario de Hacienda y sobrino de Jaime Guzmán, se refirió en Nada Personal a la decisión de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados de Francia de conceder asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, quien fue condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.

“Como familia hemos vivido una sistemática denegación de justicia, y por otro lado una red de protección e impunidad que es realmente sorprendente”, partió diciendo.

“Tenemos el derecho de encontrar justicia y no vamos a segar hasta que ese momento llegue por todas las vías que sea necesario”, añadió.

El militante de la UDI (“desde que mataron a mi tío”) señaló que dentro de la familia se han preguntado “cómo ha operado, en forma sistemática, de forma casi perfecta, una red de protección y de negación de justicia no solamente en Chile, sino que también en el extranjero”.

“Soy de los que cree que es necesario mirar hacia el pasado para poder construir un futuro, que todavía a Chile le hace falta mucho del punto de vista de la reconciliación, y cualquier esfuerzo que podamos hacer en esa materia, bienvenido sea. Por lo tanto, cuando se compara la situación de familiares de detenidos desaparecidos y la familia mía en este caso, puedo decir que nosotros como familia sufrimos lo que es la violencia más irracional de todas, que es la violencia política”, expresó.

“Me parece relevante que avancemos como país, como sociedad, y tratemos de buscar justicia. No va a haber paz hasta que no se sepa toda la verdad y no haya toda la justicia posible. Así como mi familia, de manera anónima y bastante en silencio, ha seguido esta línea de tratar de obtener justicia, por cierto que todas las familias de aquellos que murieron por consecuencia de la violencia política tienen igual y el mejor derecho de continuar buscando sentencias condenatorias”, selló.

