Defensora de la Niñez y querella por homicidio frustrado contra Carabineros por menor que acompañaba a Camilo Catrillanca: “Queda de manifiesto que la posibilidad de que ambos murieran era real”

Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, se refirió en Nada Personal a la situación de los dos niños que estaban presentes en el asalto que habría motivado el operativo en que fue baleado Camilo Catrillanca y valoró que Sebastián Piñera se haya reunido con las madres de los niños.

“Lamento no haber tenido la misma posibilidad que tuvo el presidente, porque nosotros como Defensoría de la Niñez tuvimos un equipo desplegado permanentemente en relación con este caso, no solo del adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca sino que también con la finalidad de poder eventualmente requerir información para ver si podíamos apoyar a los niños víctimas de este robo con violencia que se produce antes”, partió diciendo.

“Su excelencia sí tuvo la posibilidad, pero a nosotros la Fiscalía no nos permitió ese acceso”, agregó.

La ex fiscal, además, dijo que la Defensoría de la Niñez apoyó “la querella que el INDH presentó por el delito de tortura” contra el menor de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca, y que en paralelo también presentaron una querella por “homicidio calificado en grado de frustrado respecto de este adolescente, por el comportamiento y acción policial, que terminó con la vida de Camilo y que, afortunadamente, no terminó con la vida de este adolescente por lo fortuito que resultó que ningún disparo, de los más de 23 que fueron expedidos por personal policial, le impactaran el cuerpo”.

“Cuando observamos que el actuar policial dice relación con disparos realizados por la espalda hacia personas que se movilizaban en un tractor, que con suerte alcanza los 30 kilómetros por hora, y donde el poder de fuego de los policías era evidente, lo cierto es que queda de manifiesto que la posibilidad de que ambos murieran era real, y es por eso que hemos tomado esta acción judicial”, explicó.

