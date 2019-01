Gloria Hutt: “A la política le he empezado a tomar harto el gusto, pero no como en un plan de candidata a nada. A mi me gusta la negociación parlamentaria”

Gloria Hutt, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, conversó con Nada Personal sobre la puesta en marcha de la nueva Línea 3 de Metro, y contó que “230 mil personas nuevas que se van a incorporar al sistema de transporte público”.

“Esta es la línea más larga que se ha construido nunca en el metro de Santiago. Tiene la particularidad, además, de conectar con todas las demás líneas del metro. De manera que desde cualquier estación de la Línea 3 uno puede llegar a cualquier otra estación del metro. Ahora se armó la red del metro”, aseguró la ministra, quien recalcó que “tenemos que avanzar en una red cada vez más densa con más líneas de metro”.

Además de adelantar algunos detalles sobre la futura Línea 7, Hutt también dio su opinión respecto al debate por renombrar la estación Hospitales como estación Eloísa Díaz. Dijo que no estaba de acuerdo “por una razón más técnica”, que tiene que ver con la relación del nombre de la estación con el lugar donde está ubicada.

La ministra, además, se refirió a la popularidad que ha adquirido en el último tiempo y a sus proyecciones políticas.

“Han sido circunstancias encadenadas un poco involuntarias (…) Cuando el presidente me invitó fue un honor mayor, porque tengo el canal de lo que yo sé hacer, que es la planificación de transportes. Y es lo que estoy tratando de hacer. Es lo que me ocupa y es el objetivo que quiero terminar de cumplir durante el período del presidente Piñera. No me pongo ningún otro objetivo que ese”, comentó.

“A la política le he empezado a tomar harto el gusto, pero no como en un plan de candidata a nada. A mi me gusta la negociación parlamentaria, me gusta hacer propuestas, me gusta difundir”, agregó.

