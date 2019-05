Nicolás Monckeberg pide aprobar idea de legislar la reforma de pensiones: “Somos absolutamente partidarios de evaluar en profundidad las propuestas para mejorar el proyecto”

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, emplazó en Nada Personal a los parlamentarios para que este jueves voten a favor de la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones.

“Es clave que la aprobemos. La idea de legislar es la disposición a querer legislar un proyecto que le incrementa las pensiones a los adultos mayores. Espero que mañana los parlamentarios voten como votarían todos los adultos mayores. No hay ningún adulto mayor que votaría en contra de legislar un proyecto de esta naturaleza”, partió asegurando el secretario de Estado.

También explicó que, pese a que no quieren adelantar ninguna discusión antes de aprobar la idea de legislar, en el gobierno no tienen ningún prejuicio frente a la posibilidad de que una entidad estatal pueda administrar el 4% adicional de cotización. “Si hay algo que hemos podido demostrar es que la lógica de la retroexcavadora o sentirnos poseedores de la verdad no la compartimos”.

“Este proyecto contiene muchas normas que recogimos del proyecto de la presidenta Bachelet hace dos años, que son cosas buenas. Estamos dispuestos a recoger mejoras por parte de los parlamentarios de oposición y también del gobierno. Y vamos demostrar esta plena disposición (…) “Somos absolutamente partidarios de evaluar en profundidad las propuestas para mejorar el proyecto”, expresó.

Por otro lado, Monckeberg se refirió al proyecto de flexibilidad laboral y argumentó que “hay muchos trabajadores que felices les gustaría concentrar la jornada en unos días para tener más días de descanso”. Al mismo tiempo que señaló que quieren que esta negociación con el empleador no sea “buena onda”, sino que “un derecho”.