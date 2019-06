Vicepresidente del Senado: “Hay algunos ministros que nunca los hemos visto en el parlamento, o que vienen tarde, mal y nunca”

El senador Alfonso de Urresti se refirió en Nada Personal a las acusaciones que apuntan a una parálisis de ministros en el parlamento, a raíz de los rumores de cambios de gabinete que se han mantenido hace ya una semana.

“Llevamos casi una semana de cambios anunciados sin realizarlos, y hay ministros que claramente uno los ve desconcertados. Hay algunos ministros que nunca los hemos visto en el parlamento, o que vienen tarde, mal y nunca”, denunció.

“La ausencia, por ejemplo, de la ministra de Educación esta semana es algo brutal. Con un paro de siete u ocho días de los profesores, con 50 mil profesores marchando el martes en Valparaíso, y la ministra ausente. Son claramente signos de ausencia de ministros y falta de conducción. Y se a eso le sumamos las cifras económicas, que no son todo lo expectantes que se decían hace un par de meses, también tenemos ahí falencias en el equipo económico. Entonces, creo que es tiempo que se haga el cambio de una vez y el presidente no mantenga esta letanía que no le hace bien ni a su gobierno ni al país”, complementó.

Sobre lo mismo, el senador criticó que el gobierno está pasando por un momento bajo de su gestión.

“Obviamente estamos con un gobierno que está pasando por un bajo momento en su gestión (…) Vemos un gobierno bastante paralizado o desconcertado“, comentó.

