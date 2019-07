Diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela: “Ahora la persecución del régimen también la vive el mundo militar”

Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, se refirió al informe entregado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la crisis que se vive al interior del país caribeño.

La diputada agradeció el reconocimiento de la crisis por parte de Naciones Unidas, ya que se da cuenta de que “la falta de Estado de Derecho no es producto de las sanciones ni de un fracaso económico, sino que de fondo hay una crisis de carácter económico generada por una crisis de un modelo político que limita el acceso a derechos fundamentales a todos los ciudadanos venezolanos”.

“El régimen creyó que desde Naciones Unidas iban a decir lo que ellos querían que dijeran, porque durante la visita mostraron un país que no existe, el país de la película del régimen”, añadió.

Bolívar también analizó que este informe invita a que haya debate y acciones por parte de la región, incluso de los países aliados al régimen de Maduro. “Día a día la emergencia se agudiza más producto del sistema político que tenemos”, criticó.

Sobre lo mismo, la diputada opositora anunció que este viernes 5 de julio, en el marco de la celebración del Día de la Independencia, “los venezolanos vamos a expresarnos a ser independientes, por ejemplo, del sistema cubano, que nos trajo a ser subyugados como estamos”.

“Hay que recordar que hace pocos días apareció un capitán naviero, el capitán Arévalo, asesinado a través de tortura. Eso no aparece en las noticias acá. Pero no significa que no haya malestar en las Fuerzas Armadas. De hecho, hay un gran silencio. Mañana va a haber un desfile donde veremos si hay o no hay asensos. Y esto, en efecto, lo que mostrará es que Nicolás Maduro tiene una fractura interna dentro de su sistema, que no puede ni siquiera tomar una decisión, porque se fracturó el acuerdo entre los actores que componen el régimen. Al final, después del apagón aquí a todo el mundo le quedó claro que con el régimen el país se hace inviable. Y hoy, más que nunca, cuando los militares ven que asesinaron al capitán Arévalo, se dan cuenta que incluso ser parte del régimen no les asegura el derecho a sobrevivir, porque ahora la persecución también la vive el mundo militar”, profundizó.