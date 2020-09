Carlos Cruz-Coke sobre Pablo Zalaquett: “No sé si lo está viendo como un trampolín para algo mejor o si efectivamente quiere ser alcalde”

Carlos Cruz-Coke, político de Renovación Nacional criticó los dichos de Pablo Zalaquett al “bajarlo por secretaría” de la candidatura municipal por Vitacura, quien se refirió a ese tema en Nada Personal el pasado miércoles.

Junto con ello expresó que aún se debe decidir quiénes se enfrentarán en las primarias municipales por esa comuna.

💬 #NadaPersonal | @CarlosCruzCoke: “Me sorprendí cuando @PabloZalaquettS dijo que me habían bajado, creo que es algo tramposo haberlo dicho (…) Está por definirse quien será candidato, no me pareció bien que Pablo me bajara por secretaría”

