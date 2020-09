Carlos Larraín: “Desde octubre, RN ha tenido infinitas coincidencias con la izquierda”

Carlos Larraín, ex presidente de Renovación Nacional, se refirió a una eventual candidatura a la presidencia del partido en medio de las diferencias que existen con el rumbo tomado por Mario Desbordes.

💬 #NadaPersonal | Carlos Larraín y situación presidencial: “Es lamentable que el partido con más parlamentarios y votos en la derecha no tenga candidatos claros, pero a meses de la elección el cuadro va a cambiar así que no me inquieta”

🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/3VTMC9281R

— Radio Duna (@RadioDuna) September 23, 2020