Jorge Sharp y eventual candidatura presidencial independiente: “Fuimos parte de la Lista del Pueblo por una constituyente, pero no hemos conversado de esta forma. No me parece prudente que sea así”

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, se refirió a los rumores que lo situaban como un eventual candidato presidencial independiente. Además aprovechó de comenta el estado en que está la ciudad puerto con la pandemia.

💬 #NadaPersonal | @JorgeSharp y eventual candidatura presidencial: “No me han llamado de la Lista del Pueblo, nosotros fuimos parte por una constituyente, pero no hemos conversado de esta forma. No me parece prudente que sea así” pic.twitter.com/gDmABUvXej

— Radio Duna (@RadioDuna) June 16, 2021