Eugenio de la Fuente, exsacerdote y víctima de Karadima: “Hay seminarios diocesanos que son un sistema de abuso y congregaciones que educan en un sistema abusivo”

Eugenio de la Fuente, exsacerdote y víctima de Karadima, se refirió a su salida del sacerdocio y las experiencias que tuvo dentro de la institución, las que comentó que siguen ocurriendo en la actualidad.

💬#NadaPersonal | E. de la Fuente: “Los comunicados terminan con ‘hacer lo necesario para apoyar a víctimas’ pero ya no se cree, por tantas situaciones que no se resuelven y el abuso de conciencia no se toca. Un comunicado así no corresponde, era la oportunidad de decir algo más” pic.twitter.com/hKUJ3JWPJR

