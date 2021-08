Ciro Colombara, abogado de ME-O: “El director del Servel no puede dejar de cumplir una sentencia (…) No logro entender como un órgano administrativo no va a cumplir una sentencia del TC”

El el Servicio Electoral ha cerrado la puerta a la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami pese a la decisión del TC, dicen que no pueden reincorporarlo en el padrón de electores sino hasta después de la elección de noviembre ya que por ley debe quedar auditado 140 días antes de una votación.

Los defensores del dirigente progresista, Ciro Colombara y Aldo Díaz, solicitan al TC que se decreten “multas y arrestos contra el director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García”, ya que “se negó a cumplir lo ordenado por S.S. Exma., señalando que solo podría dar cumplimiento a la orden a partir del mes siguiente a la elección, privando, en consecuencia, a nuestro representado de su derecho a sufragio”.

El fallo del TC ordenaba al Servel levantar la prohibición que pesaba sobre Enríquez Ominami de votar en la próxima elección de noviembre y, de paso, inscribir una eventual candidatura presidencial.

Sobre esto, en Nada Personal, el abogado Ciro Colombara, sostuvo:

#NadaPersonal Ciro Colombara, abogado de ME-O El director del Servel no puede dejar de cumplir una sentencia (…) No logró entender como un órgano administrativo no va a cumplir una sentencia del TC” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/oRlTxBJEkV

