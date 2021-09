Ximena Rincón sobre cuarto retiro: “Apostar por una política de retiros no va en línea con lo que el país necesita”

Ximena Rincón, presidenta del Senado y de la Comisión de Hacienda, se refirió a la Ley Corta de Pensiones presentado por el Gobierno y a la discusión sobre el cuarto retiro de los fondos de pensiones.

💬 #NadaPersonal | @ximerincon sobre proyecto de ley corta de Pensiones: “Todavía no lo conocemos (…) opinar sería arriesgado, no hemos logrado conseguir el texto, no sabemos si ingresó o no” pic.twitter.com/xAy6DDhWlX

— Radio Duna (@RadioDuna) September 20, 2021