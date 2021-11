Raúl Figueroa y su apoyo a Kast: “Esto no es intervencionismo, es cumplir el rol”

Raúl Figueroa, ministro de Educación, se refirió al apoyo que le dio al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, donde hizo referencia a una agenda para eliminar de forma paulatina la educación particular subvencionada.

El apoyo explícito está siendo ampliamente criticado, pero el ministro también se defendió recordando el caso de Paula Narváez, cuando también fue acusada de intervencionismo electoral en 2017.

💬 #NadaPersonal | @raulfiguersa y su apoyo a Kast: “Yo no voy a renunciar. Quiero ser claro, frente a la defensa de principios fundamentales no podemos ser neutrales. El fondo en juego es la libertad de enseñanza” pic.twitter.com/3CfnoxQP7z

#NadaPersonal @raulfiguersa: “Al defender la libertad de enseñanza, mi postura va en defensa de todos los chilenos (…) Nunca me había tocado que grupos políticos solicitaran la extinción de la educación particular subvencionada. c pic.twitter.com/CmgtzIx4gw

— Radio Duna (@RadioDuna) November 29, 2021