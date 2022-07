Francisco Leturia sobre prescindencia política del Ejecutivo: “Las autoridades no adoptan una posición neutra, entran en modo campaña. Eso siempre ha pasado en Chile”

Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, conversó sobre la prescindencia política del Ejecutivo respecto al plebiscito, donde entregó detalles de por qué sucede y qué se podría hacer para mejorar este tema.

💬 #NadaPersonal | @FcoLeturia prescindencia política del Ejecutivo: “Las autoridades no adoptan una posición neutra, entran en modo campaña. Eso siempre ha pasado en Chile y posibilidades de que no suceda son pocas porque no hay sanciones” pic.twitter.com/27gDGdeOjM

