Fuad Chahín: “Yo me siento DC y voy a seguir siéndolo hasta la muerte, porque uno puede no estar en el padrón pero sus principios se mantienen. En el partido está insoportable militar en él por la conducta de persecución”

En Nada Personal, el ex militante de la DC y ex constituyente, Fuad Chahín, se refirió a la fundación que fundará con ex miembros del partido tras salir de la falange.

#NadaPersonal @fchahin y nueva fundación: “Que ofrezca un camino de cambio para el país pero razonable. Eso requiere convocar a mucha gente”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/xqHGxy3Td9 — Radio Duna (@RadioDuna) December 5, 2022

“Yo me siento DC y voy a seguir siéndolo hasta la muerte, porque uno puede no estar en el padrón pero sus principios se mantienen. En el partido está insoportable militar en él por la conducta de persecución”, afirmo.