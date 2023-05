Paulina Vodanovic: “Obviamente la fuerza del Partido Republicano cambia, no podemos tapar el sol con un dedo”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic habló sobre los resultados electorales de ayer y la amplia victoria de los consejeros del Partido Republicano.

— Radio Duna (@RadioDuna) May 8, 2023

#NadaPersonal | Paulina Vodanovic sobre los resultados de la exConcertación: "Me preocupa el 9% de Todo Por Chile"

— Radio Duna (@RadioDuna) May 8, 2023

#NadaPersonal | Paulina Vodanovic: "No es para sacar una tesis de esta elección, pero sí hacernos cargos del retroceso que tenemos como fuerzas progresistas y que es encesario ampliar"

— Radio Duna (@RadioDuna) May 8, 2023

#NadaPersonal | Paulina Vodanovic y la agenda legistaliva del gobierno: "Obviamente la fuerza del Partido Republicano cambia, no podemos cambiar el sol con un dedo"

#NadaPersonal | Paulina Vodanovic "No va a costar tanto ponernos de acuerdo, pero si vamos a buscar regular con detalle todas las instituciones no van a haber acuerdos y la constitución no será factible"

🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm, canal 665 de VTR o en nuestros diales. pic.twitter.com/wghudFrbRs

— Radio Duna (@RadioDuna) May 8, 2023