Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, y agenda de seguridad: “Mi llamado es a apurar el tranco porque no vamos a alcanzar a cumplir la pega”

En Nada Personal, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió a su preocupación por el estado de los proyectos de seguridad que acordaron con el Gobierno como parte de la agenda para enfrentar la violencia en el país.

"Mi llamado es a apurar el tranco porque no vamos a alcanzar a cumplir la pega"

"Siento que en los proyectos que están tramitándose en el Congreso hay un esfuerzo conjunto en meterle pino. Me preocupa que respecto de los 12 compromisos, me preocupa que no se hayan ingresado"

