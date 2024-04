El senador, excanciller y exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza (PS), comentó el asalto de la embajada de México en Ecuador por parte del gobierno ecuatoriano.

Al respecto, el parlamentario señaló que “Llevo más 50 años en asuntos internacionales y no había visto nunca una cosa así (…) Es tan raro que se intente atentar contra una embajada”.

“Hay gente que dice que hay que buscar una salida negociada, pero no hay ninguna negociación, porque esto ya ocurrió (…) Esto no tiene otra solución que no sea que la comunidad internacional, en su conjunto, condene lo que ha ocurrido”, apuntó.

#NadaPersonal | José Miguel @Insulza sobre el asalto a la embajada de México en Ecuador: "No tiene otra solución que no sea que la comunidad internacional en su conjunto condene lo que ha ocurrido"

Además, José Miguel Insulza aseguró que el ingreso por la fuerza a la embajada mexicana “es la ruptura de una norma que no creí jamás que fuera a romperse”.

Por otro lado, Insulza indicó que “el gobierno ecuatoriano podría haber discutido en un tribunal internacional (la detención de Jorge Glas) , pero patear las puestas no (…) las sedes diplomáticas son inviolables”.