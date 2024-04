Ignacio Briones: “Para poder gastar mejor, la verdadera reforma que hay que hacer es la del empleo público”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la situación fiscal de Chile y sus llamados de alerta sobre el gasto y la deuda pública en la billetera fiscal.

Al respecto, el excandidato presidencial de Chile Vamos, señaló que “la deuda pública ha aumentado, la preocupación es real y el llamado es a sincerar la realidad, porque soy un convencido que la explicación de esto es que nos pasamos la película respecto a cuáles son los supuestos ingresos que vamos a tener en las distintas reformas tributarias y nos gastamos la plata”.

De esta forma, aseguró Briones, “para poder gastar mejor, la verdadera reforma que hay que hacer y que es súper difícil ees la del empleo público, el estatuto administrativo que es una camisa de fuerza, no puedes sacar a nadie del Estado, no hay progresión por mérito y no hay evaluaciones”

#NadaPersonal | @ignaciobriones_: “Para poder gastar mejor, la verdadera reforma que hay que hacer es la del empleo público” ▶️En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm App, canal 665 de VTR y diales pic.twitter.com/WOwQ7pqYpx — Radio Duna (@RadioDuna) April 24, 2024

Para esto, “requiere un acuerdo político amplio, vas a tener la oposición de los gremios, huelgas, pero es algo que hay que hacer”.

Además, el exministro apuntó a que las finanzas fiscales nacionales no vive buena salud y que se deben comenzar a realizar cambios en el manejo de la billetera fiscal y no prometer cosas que no se podrán cumplir. “Hoy no da para una PGU de 250 mil pesos, no hay plata para eso”, insistió.