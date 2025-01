Agustín Iglesias sobre el nulo control del crimen organizado en Independencia: “Las bandas criminales eligen un lugar porque hay posibilidad de cometer delito. Tenemos un teléfono de seguridad que no funciona, es tan precario, que los números no iniciados en nueve, no entran al sistema”

El alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, habló sobre el aumento de los homicidios en la comuna, el poco control del crimen organizado y los planes para frenarlo.

#NadaPersonal | Agustín Iglesias sobre su periodo como alcalde de Independencia: “Me encontré con una comuna que el año pasado tuvo al menos 21 homicidios, comparado con seis del 2023. Me decepcioné con la ineptitud o negligencia de la administración anterior”.

#NadaPersonal | Agustín Iglesias sobre el nulo control del crimen organizado en Independencia: “Las bandas criminales eligen un lugar porque hay posibilidad de cometer delito. Tenemos un teléfono de seguridad que no funciona, es tan precario, que los números no iniciados en… pic.twitter.com/abAEQpBWHJ

#NadaPersonal | Agustín Iglesias sobre los planes para el control del crimen en Independencia: “Lo que yo puedo hacer con las herramientas que me entrega la ley, lo haré, pero es insuficiente porque no sirve de nada si yo me sacó un siete y el Gobierno un dos. Tenemos paradas… pic.twitter.com/DBOxFf30o9

