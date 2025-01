Ximena Rincón sobre la reforma de pensiones: “Creo que el que se considere 4.5% al ahorro individual es una buena señal, porque es un incentivo. Sin embargo, el 1.5% que va a este préstamo del fondo, no sabemos como se va a devolver”

La senadora del Partido Demócratas, Ximena Rincón, se refirió a la discusión en torno a la reforma de pensiones, dando a conocer sus preocupaciones en cuanto al proyecto.

En este sentido, Rincón mencionó:”Es un tema que tenemos que ser capaces de abordar. La idea es que sean buenos resultados, como pagar buenas pensiones sin consecuencias negativas para el país”.

Además, la senadora criticó la falta de acogida a las indicaciones presentadas por parte de su partido: “Nosotros presentamos cinco indicaciones. Hoy se discutieron y no se acogieron por el Ejecutivo (…) Me parece mala señal que no se piense en aquellos que están pronto a jubilarse para que puedan elegir estar en un fondo sin riesgo”.

“Creo que el que se considere un 4.5% al ahorro individual es una buena señal, porque es un incentivo. Sin embargo, el 1.5% que va a este préstamo del fondo, no sabemos como se va a devolver”,finalizó la parlamentaria.