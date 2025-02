Adriana Balaguer sobre el escándalo $LIBRA: “El gobierno sabe que esto le puede jugar en contra. Milei hizo toda su campaña marcando que ellos eran la casta política, con esto demuestra que no es tan distinto a los demás”

La periodista política de La Nación, Adriana Balaguer, se refirió al escándalo $LIBRA y al manejo que ha tenido el presidente de Argentina, Javier Milei, por esta situación.

#NadaPersonal | Adriana Balaguer sobre el caso de criptomonedas en Argentina: “El gobierno sabe que esto le puede jugar en contra. Milei hizo toda su campaña marcando que ellos eran la casta política, con esto demuestra que no es tan distinto a los demás”.

#NadaPersonal | Adriana Balaguer sobre el escándalo $LIBRA: “Si la justicia comprueba que no hubo dolo, Milei está mostrando un gran no manejo político y un no reconocimiento del rol de jefe de estado que tiene”.

