Carolina Vásquez sobre el precio del cobre: “Estos son precios anormales, va a haber un alza, pero no como la que estamos viendo hoy. En el largo plazo lo que estamos viendo es todo el proceso de la transición energética que requiere minerales críticos como el cobre”

Carolina Vásquez, primera mujer en asumir la Gerencia General de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), habló sobre el precio del cobre, los minerales críticos en la transición energética y la industria minera en Chile.

Respecto al alza del precio del cobre, Vásquez señaló: “Estos son precios anormales, va a haber un alza, pero no como la que estamos viendo hoy. En el largo plazo, lo que estamos viendo es todo el proceso de la transición energética que requiere minerales críticos como el cobre”.

#NadaPersonal | Carolina Vásquez sobre el precio del cobre: “Estos son precios anormales, va a haber un alza, pero no como la que estamos viendo hoy. En el largo plazo lo que estamos viendo es todo el proceso de la transición energética que requiere minerales críticos como el… pic.twitter.com/hnJEjHcs6W — Radio Duna (@RadioDuna) March 25, 2025

En cuanto a la competitividad de Chile en el sector minero, la experta destacó: “Chile sigue siendo reconocido como el número uno en minería, pero también aparecen nuevos actores. Si bien seguimos en la punta, hay que seguir trabajando. Si queremos cubrir toda la demanda de minerales críticos, necesitamos generar más”.

#NadaPersonal | Carolina Vásquez sobre la industria minera: “Chile sigue siendo reconocido como el número uno en minería, pero también aparecen nuevos actores, si bien seguimos en la punta, hay que seguir trabajando. Si queremos cubrir toda la demanda de minerales críticos,… pic.twitter.com/TIdG9Xkrxv — Radio Duna (@RadioDuna) March 25, 2025

Finalmente, Vásquez fue enfática al mencionar que: “Lo que estamos viendo es algo que no solo afecta a Chile. Hoy los jóvenes no se sienten tan atraídos por la minería, las nuevas generaciones no se mueven solo por los ingresos, sino que también por elementos que complementen su vida. Atraer es un desafío”.