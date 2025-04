Jorge Correa Sutil sobre la relación entre los incidentes de los estadios con el crimen organizado: “Yo creo que estuvieron siempre vinculados, el narco en las poblaciones que yo conocí financiaban siempre el deporte”

El abogado y exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, se refirió a los episodios de violencia en los estadios y cual es el problema de fondo.

En ese sentido, mencionó que ” Miramos el problema como si estuviera en los estadios, el problema está en que tenemos una masa muy significativa de jóvenes y de poblaciones donde está lleno de jóvenes violentos, y mientras no nos enfoquemos en esto, seguiremos dando palos de ciego”.

El diagnóstico de Correa apunta a una ausencia de políticas públicas que aborden esta realidad. “La política global del Estado de Chile no responde a lo que estos grupos, como fundaciones, han logrado aprender no termina de aprender o no tiene políticas de eso”, señaló.

Finalmente, subrayó la estrecha conexión entre la violencia en los estadios y el crimen organizado: “Yo creo que estuvieron siempre vinculados, el narco en las poblaciones que yo conocí financiaban siempre el deporte”, aseguró.