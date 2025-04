Eduardo Aninat sobre las rebajas de crecimiento según el FMI: “El trasfondo es un tema geopolítico. Hoy tenemos un triángulo de poder complicado, Estados Unidos poniéndose más nacionalista, China tomando un rol más importante y Putin con sus aspiraciones imperiales”

El exministro de Hacienda, Eduardo Aninat, analizó la reciente baja en las proyecciones de crecimiento económico global y nacional realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los efectos de los aranceles de Estados Unidos.

En cuanto a las proyecciones del FMI, Aninat mencionó: “Yo creo que el trasfondo es un tema geopolítico. Hoy tenemos un triángulo de poder complicado, Estados Unidos poniéndose más nacionalista, China tomando un rol más importante y Putin con sus aspiraciones imperiales”.

En ese marco, Aninat advirtió sobre los riesgos que implican las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump. “Es muy complicado porque si esa incerteza no se despeja de aquí a septiembre – octubre el mundo la va a pasar mal el próximo año”.

Respecto del impacto que estas medidas podrían tener en Chile, Aninat fue enfático en señalar que el país no se encuentra entre los más afectados.”A Chile no lo pesca tan mal parado. En primer lugar, nos han mantenido el 10% y el cobre lo tienen bajo estudio. No nos han molestado en cosas específicas, no estamos en la situación de países asiáticos, ni europeos”, señaló.

Además, destacó la respuesta de las autoridades económicas chilenas frente al escenario externo. “Lo más importante es que hubo un consenso de todos. Había posibilidad en Chile de tener más flexibilidad monetaria, es decir, no batallar con la inflación (…) También alguna flexibilidad fiscal inteligente. Hubo consenso en esas dos cosas”, concluyó.