Pedro Anguita sobre las filtraciones: “Es necesario modificar la sanción que tienen los funcionarios públicos cuando no custodian adecuadamente o filtran determinados antecedentes particulares”

El abogado experto en derecho de la información, Pedro Anguita, se refirió al creciente número de filtraciones de conversaciones privadas vinculadas a investigaciones judiciales.

Frente a esto, Anguita mencionó que: “Esto ha hecho que nos preguntemos cuáles son los resguardos que debería tener el Ministerio Público. Hay un consenso de que es necesario regular esto porque hay demasiadas divulgaciones que entorpecen las investigaciones”.

Además, se refirió a la falta de consecuencias para quienes permiten estas filtraciones. “Es necesario modificar la sanción que tienen los funcionarios públicos cuando no custodian adecuadamente o filtran determinados antecedentes particulares”, dijo.

En esa línea, recalcó que el fenómeno no solo debilita los procesos judiciales, sino que también vulnera derechos fundamentales. “Todo este cúmulo de filtraciones afecta el derecho a la vida privada de las personas y a su secreto de comunicaciones, sin que exista ningún tipo de responsabilidad criminal. A mí me parece muy cuestionable el que se haya grabado esa conversación entre Cariola e Irací, es desacertado y ese tipo de conversaciones no puede llegar y no puede transcender”.