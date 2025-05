Henry Leal sobre la AC contra el delegado Gonzalo Durán: “El mismo lo calificó de alto riesgo, pero no se tomó ninguna medida adicional. Si usted califica algo de alto riesgo, la pregunta es por qué no se tomaron exigencias mínimas de seguridad”

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal, se refirió a la acusación constitucional en contra del delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Sobre la demora en presentar la AC contra el delegado Gonzalo Durán, Leal, fue claro al mencionar que “el texto estaba preparado hace varios días, pero quisimos consensuar los apoyos respectivos porque necesitábamos al menos que toda la oposición estuviera en esta acusación y eso lleva trabajo”.

En cuanto a la AC contra Durán, el diputado de la UDI señaló que: “Estamos en periodo electoral, pero nuestro rol también es la fiscalización, acá hubo dos personas fallecidas y es un hecho relevante. Nuestro equipo jurídico llegó a la conclusión de que si había infracción a la constitución porque el delegado es el representante del Presidente”.

Asimismo, mencionó que: “El mismo lo calificó de alto riesgo, pero no se tomó ninguna medida adicional, no había cordones de control. Si usted califica algo de alto riesgo, la pregunta es por qué no se tomaron exigencias mínimas de seguridad”.

“El tema de fondo es resolver un proyecto de ley que está en el Senado hace mucho tiempo (…) Pero acá estamos ante un hecho puntual y el encargado de la seguridad en la RM es el delegado Duran”, concluyó.