Andrea Parra sobre manejo de la muerte de Catrillanca: “Poncio Pilatos no es nada al lado del ministro del Interior”

La diputada PPD por La Araucanía, Andrea Parra, fue clara en su diagnóstico con respecto a lo que ha sucedido después de la muerte del comunero Camilo Catrillanca.

En Noticias en Duna dijo que este es uno de los hechos “más gravísimos que hemos conocido en los últimos tiempos por cómo se ha dado esta triste historia. Porque hubo versiones muy distinta e incluso vimos al gobierno blindando a carabineros y luego tuvo que desdecirse. Es duro para la región, para La Araucanía y muy complejo el escenario”.

Parra además fue crítica al sentenciar que “aquí no se están asumiendo las responsabilidades políticas”. Y comentó,

“Sin duda hemos tenido a un intendente muy poco ponderado, errático. Estamos revisando las declaraciones de él que dice que no tiene nada que ver con esto. Cuando tienes a un intendente que no se hace cargo y levanta las manos, uno entiende que algo no está bien y lo mismo ocurre con el ministro del interior. Ha sido vicepresidente todo este fin de semana y no se ha hecho cargo de nada. Aquí se ha puesto a carabineros para recobrar todos los golpes, que razones suficientes hay, pero las responsabilidades políticas han sido eludidas. Poncio Pilatos no es nada al lado del ministro del Interior”.

Frente a las posibles soluciones con el conflicto que se vive en La Araucanía, Parra comentó que desde su visión, “esto no se va a solucionar ni con más armas ni con más plata. Aquí los que hemos fallado hemos sido la política. Cuando tienes una demanda de un pueblo que ha sido acallado e ignorado, el cause natural de eso es la violencia y eso es porque la política ha fallado y no ha sido capaz de afrontar el problema y encausar la demanda de una manera sana”.

Y agregó, “por supuesto que tenemos que reformar Carabineros, pero no dejemos de lado el problema de fondo, no entendemos que lo profundo es que tenemos que escuchar a un pueblo que no hemos escuchado por décadas”.

Interpelación a Andrés Chadwick

Parra comentó que como partido decidieron apoyar la interpelación al ministro del Interior, pero que ella ha sido disidente al respecto “yo creo que no va a resolver nada solo para tener unos minutos en la televisión”.

Pero agregó, que la interpeladora, “Emilia Nuyado exigió con fuerza su derecho a levantar la voz por el pueblo mapuche y ante eso no nos vamos a negar. Va a ser muy simbólico tener a la primera mujer mapuche parlamentaria interpelando al ministro”.