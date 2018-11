Felipe Kast y situación en La Araucanía: “A los que en forma populista piensan que la solución pasa por olvidarnos de Carabineros, es muy fácil opinarlo desde Santiago, pero es muy distinto vivirlo dese Ercilla”

El senador por La Araucanía, Felipe Kast, conversó en Noticias en Duna sobre la visita del presidente a la región asegurando que “había una necesidad de tener al presidente en terreno, estamos viviendo un momento de mucho dolor, de retroceso de las confianzas después de haber avanzado en la dirección correcta”.

Y con respecto a la situación en la región, comentó:

“Hay una sensación de que topamos fondo y si no remamos todos para el mismo lado, va a ser difícil salir. No ha pasado lo que pasaba antes que los presidentes no venían, me parece un gesto muy positivo”.