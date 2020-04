Juan Eduardo Saldivia por problemas sanitarios: “Hoy, abastecer de agua potable con normalidad es bastante complejo”

Juan Eduardo Saldivia, ex superintendente de Servicios Sanitarios y ex subsecretario de Obras Públicas se refirió a la realidad que Chile enfrenta debido a la sequía, además de la relación entre el Coronavirus y cómo este afecta la entrega de servicios básicos.

📻 #SantiagoAdicto | Juan Eduardo Saldivia ex superintendente de servicios sanitarios y ex subsecretario de OO.PP. por problemas sanitarios: “Hoy, abastecer de agua potable con normalidad es bastante complejo”

📻 #SantiagoAdicto | Juan Eduardo Saldivia por pago de servicios básicos: “Lo que no nos puede pasar es que deje de haber agua o energía porque las empresas no tienen recursos. Lo trascendental es que la mirada no sea ayudar sin discriminación, sino ayudar a todos” pic.twitter.com/8EsHCrFSBb

