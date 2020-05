Pablo Valenzuela por Torres del Paine: “Si hubiera que elegir un lugar reconocible mundialmente, el ícono sería este lugar”

Pablo Valenzuela, fotágrafo chileno, conversó sobre su trayectoria y el enfoque que ha desarrollado en su carrera. Además entregó algunas recomendaciones imperdibles sobre lugares en Chile que deben visitarse.

Fotógrafo, Pablo Valenzuela por su visión sobre su trabajo "A lo largo de los años uno construye una mirada. Ahora me dedico más a las series, profundizar un tema particular"

Fotógrafo, Pablo Valenzuela por fotografía de la pandemia: "Salir a fotografiar me genera culpa y no lo he hecho, probablemente lo haga, pero hay que ser responsable"

