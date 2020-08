Felipe Forteza sobre ‘Historias de un Encierro’: “Cada artista fue mostrando su propia visión de este momento (…) se logró es una muestra muy fiel de lo que está pasando hoy”

Felipe Forteza, vicepresidente del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts, se refirió a Historias de un Encierro un proyecto en el que 40 mujeres artistas hicieron retratos fotográficos sobre cómo están viviendo la crisis sanitaria.

📻 #SantiagoAdicto | Felipe Forteza sobre el National Museum of Women in the Arts: “Todavía los museos tradicionales no tienen tantas obras hechas por mujeres, ese es nuestro fin. No tiene que ver con el género, sino con difundir el trabajo de mujeres” 🔷 https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/6A9NB3BIMi — Radio Duna (@RadioDuna) August 21, 2020

📻 #SantiagoAdicto | Felipe Forteza sobre ‘Historias de un Encierro’: “Convoca a 40 mujeres fotógrafas Retratan el momento crucial y único que estamos viviendo. Es un manifiesto visual e histórico que va a perdurar” 🔷 https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/VPXZoTXI1s — Radio Duna (@RadioDuna) August 21, 2020