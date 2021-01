Juan Grimm, destacado paisajista sobre su parque favorito en Santiago: “Yo creo que el que me produce más alegría es el cerro Santa Lucía, es misterioso (…) Tu subes y te metes en un mundo increíble y precioso dentro de pleno Santiago”

Juan Grimm es uno de los paisajistas más sobresalientes de Latinoamérica, habiendo diseñado y construido cerca de mil hectáreas de jardines públicos y privados tanto en Chile como en Argentina, Perú y Uruguay.

En el programa Santiago Adicto habló sobre un proyecto que desarrolló en Perú en el Valle Sagrado de los Incas, sobre el proceso del jardín en el templo Bahá’í y mencionó cuál era su parque favorito en Santiago como en Chile.

📻 #SantiagoAdicto | Juan Grimm, destacado paisajista chileno sobre el rol de la edad: “Tantos años que tú tienes un jardín lo has visto crecer, lo has visto desarrollarse y esa es la experiencia maravillosa”. pic.twitter.com/3lNYUC1Ro2

📻 #SantiagoAdicto | Juan Grimm y su proyecto en Perú “Me llamó el gerente de un hotel y me dijo que era en el Valle Sagrado de los Incas y casi me desmaye porque desde muy niño tenía una admiración profunda por los Incas, como cultura precolombina es la que más me toca”. pic.twitter.com/p9bdyqUSad

— Radio Duna (@RadioDuna) January 28, 2021