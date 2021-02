Clemente Pérez y nueva Constitución: “Para mí que sea como el Metro, algo que nos permita equipararnos en calidad y que nos una. Que le sirva a los de mayores y de menores recursos. Que tenga movilidad social e integración”

Clemente Pérez conversó sobre su designación como Subsecretario de Obras Públicas de Chile por el presidente Ricardo Lagos en el 2003 y de su rol como presidente del directorio del Metro de Santiago en el Gobierno de Michelle Bachelet.

Además, se refirió a la controversia en octubre de 2019 cuando, previo al estallido social, se refirió a las evasiones masivas de los estudiantes secundarios en el transporte subterráneo donde expresó la frase “cabros, esto no prendió”.

Finalmente, analizó las ideas e iniciativas que busca promover si es que es elegido como constituyente para la creación de la Nueva Constitución.

📻 #SantiagoAdicto | @ClementePerezE y “esto no prendió”: “Me lo he tomado siempre bien, la verdad es que no sabíamos que iba a pasar. Me opuse al hecho de violencia de saltarse los torniquetes, no a los cambios. Me opongo a toda manifestación violenta.” pic.twitter.com/QNJsddu1cE

— Radio Duna (@RadioDuna) February 11, 2021